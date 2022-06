Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - Fensterscheibe eingeschlagen

Apolda (ots)

Mit einem Stein haben ein oder mehrere unbekannte Täter, in der Nacht vom 02.06.2022 zum 03.06.2022 die Fensterscheibe zur Personaltoilette des Fitnessstudios in der Lessingstraße in Apolda von außen eingeworfen. Die Polizeiinspektion Apolda hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell