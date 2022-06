LPI-J: Kontrolliert

Apolda (ots) - In der Nacht vom 07.06.2022 zum 08.06.2022 brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle des Bauhofes in der Sulzaer Straße in Apolda ein und entwendeten ca. 200 Meter Erdkabel. Die Diebe verschafften sich vermutlich über einen Maschendrahtzaun Zutritt zu dem Gelände und brachen anschließend das Vorhängeschloss der Lagerhalle auf. Die Rolle auf der das Erdkabel aufgewickelt war, beließen sie vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 220 Euro. ...

