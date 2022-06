LPI-J: Diebstahl aus Lagerhalle

Apolda (ots) - In der Nacht vom 07.06.2022 zum 08.06.2022 haben unbekannte Täter zwei Container am Asphalt Werk in Apolda aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts. An den Containern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Täter konnten noch nicht gestellt werden. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

mehr