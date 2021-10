Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte stehlen zwei E-Bikes

Neustadt an der Orla (ots)

nbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag zwei in einem Keller in der Schleizer Straße abgestellte E-Bikes. Der/die Täter verschafften sich durch Aufbrechen des Vorhängeschlosses Zutritt zum Kellerabteil und stahlen die beiden E-Bikes der Marke "Merida" in schwarz, sodass hoher Entwendungsschaden entstand. Hinweise zum Verbleib der Räder oder zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

