Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberböhmsdorf (ots)

In der Nacht des 15.10.21 wurde in der Ortslage Oberböhmsdorf zwischen 01:00 Uhr und 07:45 Uhr ein parkendes Fahrzeug, ein VW Caddy, erheblich durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die gesamte hintere linke (Schiebe-) Tür wurde eingedellt und das Scheibenglas zerbrach, sodass Sachschaden entstand. Das Verursacherfahrzeug verließ die Unfallstelle, sodass zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gebeten werden, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in Schleiz zu wenden.

