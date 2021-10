Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 20.10.2021, ereignete sich gegen 09:00 Uhr in Rudolstadt in Höhe der Zeigerheimer Straße 03 ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Zeigerheimer Straße aus Richtung am Bahndamm und geriet mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Hierbei streifte er eine Hauswand und einen Sichtschutzzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- EUR. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Am Unfallort wurden Lackspuren gesichert, welche vom Verursacherfahrzeug stammen. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell