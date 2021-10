Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum vom 18.10.2021, 12:00 Uhr bis zum 19.10.2021, 11:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort in der Straße "An der Pörze" in Rudolstadt. Die Geschädigte stellte ihren blauen Honda auf der rechten Fahrbahnseite ab. Ein unbekannter Fahrzeug-Führer touchierte den linken hinteren Bereich des PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seiner Vorstellungspflicht nachzukommen. Die Beamten stellten rote Farbabriebspuren fest, der vermutlich vom Verursacher-Fahrzeug stammen. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

