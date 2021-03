Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung in Stadtbahn ermittelt

Hannover (ots)

Die Polizeistation Hannover-List hat seit dem 25.12.2020 wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, nachdem am Abend des 24.12.2020 in der Stadtbahnlinie 3 in Richtung Altwarmbüchen ein Täter einer 40 Jahre alten Frau gegen den Kopf getreten hatte. In der Bahn wurde der Täter durch die dortigen Überwachungskameras gefilmt. Mittels der dort entstandenen Bilder wurde in der Öffentlichkeit nach ihm gefahndet.

Aufgrund eingegangener Hinweise steht ein 23-Jähriger aus Neustadt am Rübenberge im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Gegen ihn wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung, aber auch wegen einer weiteren Körperverletzung - er soll die Frau angespuckt haben - und einer Beleidigung ermittelt.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe und die zahlreichen Hinweise.

Die ursprüngliche Pressemeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4860381

Das darin enthaltene Bild des Tatverdächtigen musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /ms, nash

