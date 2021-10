Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: BMW unter Carport stehend entwendet

Pößneck (ots)

Zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen entwendeten Unbekannte einen geparkt abgestellten PKW aus Pößneck. Der unter einem Carport in der Straße "Sonnenleite" abgestellte BMW 320xDrive in blau wurde ohne Originalschlüssel auf bislang unbekannte Art und Weise vollständig entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell