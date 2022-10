POL-MA: Gemarkung Walldorf: Fahrer fährt auf der BAB 5 unter Einfluss berauschender Mittel gegen Leitschutzplanke - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr wurde einem 48-Jährigen am Heidelberger Hauptbahnhof aus seiner Umhängetasche das Mobiltelefon und das Ladekabel entwendet. Der Mann stieg gerade in die Buslinie 717 ein und zeigte sein Busticket vor, als ein bislang unbekannter Mann von hinten in seine Umhängetasche griff. Nachdem sich der 48-Jährige umdrehte, ließ der Täter von der Tasche ab und ergriff die ...

