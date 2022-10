Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Umhängetasche - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr wurde einem 48-Jährigen am Heidelberger Hauptbahnhof aus seiner Umhängetasche das Mobiltelefon und das Ladekabel entwendet. Der Mann stieg gerade in die Buslinie 717 ein und zeigte sein Busticket vor, als ein bislang unbekannter Mann von hinten in seine Umhängetasche griff. Nachdem sich der 48-Jährige umdrehte, ließ der Täter von der Tasche ab und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschreiben:

männlich, ca. 165 bis 175 cm, ca. 18 bis 25 Jahre, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Der Täter trug schwarze Haare, die seitlich kurz und oben länger waren und war mit einer dunkelbraunen Jacke und einem weißen Pullover bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

