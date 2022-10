POL-MA: Hockenheim: LKW verliert Diesel auf A 6, Fahrbahn in Richtung Mannheim vollgesperrt weiter gesperrt - PM Nr. 2

Heidelberg-Bergheim (ots) - Offenbar im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung erlitt ein 34 Jahre alter Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Verletztungen am Kopf . Gegen 2:15 Uhr konnte der alkoholisierte Mann durch Beamtinnen und Beamte des Polizeirevier Heidelberg-Mitte am Bismarckplatz mit einer blutenden Wunde am Kopf festgestellt werden. Im Zuge der ...

mehr