Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer fährt gegen zwei Fahrzeuge und stürzt

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 01:15 Uhr befuhr ein E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss die Bremeneckgasse in Richtung Zwingerstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 35-Jährige kollidierte dadurch mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mini sowie mit einem hinter ihm parkenden Opel. Er stürzte zwischen die beiden Fahrzeuge zu Boden und wurde durch den Unfall verletzt. Nach erster Versorgung vor Ort wurde der 35-Jährige mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Ihm wurde noch in den frühen Morgenstunden eine Blutprobe entnommen. Ein Ergebnis steht noch aus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell