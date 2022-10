Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall auf der B37 mit drei Fahrzeugen - Verkehrsbeeinträchtigung und zwei Verletzte

Mannheim (ots)

Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der Wilhelm-Varnholt-Allee (B37) in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund eines Rückstaus mussten vorausfahrende Fahrzeuge abbremsen, was eine nachfolgende 22-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät erkannte. Sie kollidierte mit dem ihr vorausfahrenden Dacia, wodurch dieser durch den Aufprall wiederum auf den vor ihm fahrenden Skoda geschoben wurde. Sowohl die Hyundai-Fahrerin, als auch die 22-jährige Dacia-Fahrerin wurden leicht verletzt und nach erster Versorgung vor Ort mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro.

Sowohl der Dacia, als auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es bis circa 18 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Wilhelm-Varnholt-Allee in Fahrtrichtung Heidelberg vorläufig komplett gesperrt werden musste.

