Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von zwei Pedelecs

In der Zeit von Montag, 24. Juli 2023, 22:30 Uhr bis Dienstag, 25. Juli 2023, 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Fahrradträger eines in Cloppenburg an der Burgstraße vor einem dortigen Hotel geparkten PKW, zwei Pedelcs der Marke Giant. Der entstandene Schaden wird auf 3.900,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an Gebäude

In der Zeit von Montag, 24. Juli 2023, 23:00 Uhr bis Dienstag, 25. Juli 2023, 15:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Scheiben der Eingangstür in Essen in der Langen Straße. Der Schaden wird auf ca. 150,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (05434/924700) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss Am Dienstag, 25. Juli 2023, um 21:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger mit seinem PKW in Cloppenburg die Eschstraße obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 18-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem 18-jährigen untersagt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. Juli 2023, um 11:00 Uhr beabsichtigte ein 70-jähriger Cappelner eine Rastanlage an der B213 in Richtung Cloppenburg zu verlassen und auf die B213 aufzufahren. Auf dem Radweg fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer in Richtung Lastrup, welcher an der Ausfahrt der Rastanlage Vorfahrt gewähren muss. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.000,- EUR entstanden ist. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu dem Fahrradfahrer liegt eine Beschreibung vor, demnach war er männlich, wurde auf ca. 35-40 Jahre geschätzt, trug langes, lockiges, dunkel-blondes Haar und einen Vollbart. Insgesamt erschien er ungepflegt. Er wurde auf ca. 178 cm geschätzt, hatte eine schlanke Statur und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Unterwegs war er mit einem Herrenrad, evtl. Mountainbike mit schwarz/rotem Rahmen. An der rechten Seite war eine Satteltasche mit gelber Blume angebracht. Während der Fahrt hielt er eine Musikbox in der Hand. Zeugen, die Angaben zu einem solchen Radfahrer, oder zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lastrup unter 04472/932860 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. Juli 2023, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde ein in Cloppenburg, an der Bahnhofstraße ordnungsgemäß geparkter PKW, Audi A3, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden, der auf ca. 200,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - illegale Müllentsorgung

AM Montag, 24. Juli 2023, zwischen 11:30 Uhr und 13:15 Uhr entsorgt ein Unbekannter in Cloppenburg/Vahren, an der Straße Westeresch einen Kühlschrank an einem dortigen Grünstreifen. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg, unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell