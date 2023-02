Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 27-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Ein 27 Jahre alter Mann sorgte am Sonntag (27.02.2023) für einen Polizeieinsatz. Im stark alkoholisierten Zustand geriet er gegen 17:30 Uhr in einer Lokalität In der Laune mit Anwesenden in Streit und begann letzten Endes in der Lokalität zu randalieren. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten stellt sich der Herr bewusstlos, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde. Dieser verbrachte den mit über 2,3 Promille alkoholisierten Mann zunächst ins Krankenhaus. Nachdem dort keine medizinische Versorgung mehr notwendig war, konnte der Herr seinen Rausch in einer polizeilichen Gewahrsamszelle ausschlafen. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der 27-Jährige die Beamten und versuchte diese körperlich anzugreifen. Für sein Verhalten muss er sich nun strafrechtlich verantworten. (RK)

