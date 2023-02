LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gera (ots) - Nach Bürgerhinweis über eine weibliche Person, welche mutmaßlich alkoholisiert am Straßenverkehr teilnimmt, konnten Beamte des Inspektionsdienstes Gera am 25.02.2023 um 03:40 Uhr einen Ford in Gera, Meta-Bönert-Platz feststellen. Am Steuer befand sich eine 37 - jährige Fahrzeugführerin, welche im Rahmen eines Vortest einen Atemalkoholwert von 1,41 Promille aufwies. Der Frau wurde die Weiterfahrt ...

