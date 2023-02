Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzungen

Gera (ots)

In den Abendstunden des 25.02.2023 kurz vor Mitternacht begehrte ein deutlich alkoholisierter 19 - jähriger um Einlass in eine Lokalität am Bahnhofsplatz in Gera. Nachdem dieser abgewiesen wurde, entwickelte sich eine Streitigkeit, wobei letztlich 5 Personen im Alter von 19 - 44 Jahren involviert waren. Der Inspektionsdienst Gera hat Ermittlungen wegen Körperverletzungen aufgenommen. Aufgrund der Verletzungen des 19 - jährigen musste dieser ärztlich versorgt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell