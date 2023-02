Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sattelzugmaschine samt Auflieger und Ladung gestohlen

Gera (ots)

Gera: Einen kompletten Sattelzug samt Ladung gehört nunmehr zum Beutegut unbekannte Täter. Am vergangenem Wochenende (24.02.2023 - 26.02.2023) nahmen die Diebe das Gespann scheinbar genauer ins Visier, um es letzten Endes im Gesamten zu stehlen. Geladen hatte der Auflieger 24 Tonnen Mehlkornsand und war in einem Industriegebiet Am Steingarten in Gera-Hermsdorf abgestellt. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des Gespanntes mit Kehlheimer Kennzeichen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Kriminalpolizeiinspektion zu melden. (RK)

