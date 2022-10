Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw am Fahrbahnrand beschädigt und abgehauen

Northeim (ots)

Northeim, Goethestraße, Mittwoch, 12.10.2022, 15.00 - 16.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Spiegelklatscher.

Am Mittwoch um 15.00 Uhr stellte die 49-jährige Geschädigte ihren Pkw Opel am Fahrbahnrand der Goethestraße ab. Als die Northeimerin um 16.30 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie einen Schaden am Außenspiegel des Pkw fest.

Ein/-e Verursacher/-in war nicht vor Ort.

Der Schaden an dem Pkw wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 0551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell