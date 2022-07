Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (850) Büroeinbruch in Nürnberg St. Jobst - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Über das vergangene Wochenende (09.07.2022 - 11.07.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Büro im Nürnberger Stadtteil St. Jobst ein und richteten hierbei einen hohen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh mutmaßlich über ein Fenster Zugang zu den Büroräumlichkeiten in der Äußeren Sulzbacher Straße zwischen der Walzwerkstraße und der Bismarckstraß. In dem Büro brachen die Täter weitere Türen auf und durchwühlten zahlreiche Schränke. Zudem beschädigten sie mutmaßlich einen Stromverteilerkasten, welcher sich an der Gebäudeaußenseite befindet. Mit ihrer rabiaten Vorgehensweise richteten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Ob und in welcher Höhe die Täter bei ihrem Einbruch Beute gemacht haben ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen, welche zwischenzeitlich vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen wurden.

Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

