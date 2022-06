Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Drei fabrikneue Mercedes gestohlen/Rund 300.000 Euro Schaden

Gernsheim (ots)

Drei auf einem Firmengelände "An der Flurscheide" abgestellte fabrikneue Fahrzeuge der Marke Mercedes, gerieten in der Nacht zum Montag (27.06.), in der Zeit zwischen 1.00 und 4.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter trennten zunächst einen Zaun auf und fuhren anschließend einen weißen Mercedes S 500 sowie zwei schwarze Mercedes S 580 über die angrenzenden Bahngleise vom Gelände. An den Autos waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Insgesamt beträgt der Schaden rund 300.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der drei gestohlenen Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

