POL-PPWP: Einbruch in Imbiss

Kaiserslautern (ots) - Einen Schaden von rund 5.000 Euro haben unbekannte Täter am Wochenende an einem Auto in der Eisenbahnstraße verursacht. Sie malträtierten einen Tesla, der im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses stand. Die Tatzeit liegt am Samstag zwischen 10.40 und 13.25 Uhr. Der Halter des betroffenen Fahrzeugs erhielt über eine App seines Handys die Mitteilung, dass es an seinem Auto zu einer ...

