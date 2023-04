Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Tesla beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden von rund 5.000 Euro haben unbekannte Täter am Wochenende an einem Auto in der Eisenbahnstraße verursacht. Sie malträtierten einen Tesla, der im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses stand. Die Tatzeit liegt am Samstag zwischen 10.40 und 13.25 Uhr.

Der Halter des betroffenen Fahrzeugs erhielt über eine App seines Handys die Mitteilung, dass es an seinem Auto zu einer Erschütterung kam. Als er nachschaute, stellte er Dellen und Kratzer am rechten Seitenschweller und an der Beifahrertür sowie eine Beschädigung der Heckscheibe fest. Vom Verursacher war nichts mehr zu sehen.

Möglicherweise haben Passanten oder jemand in der Nachbarschaft etwas mitbekommen, oder ihnen sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich an dem weißen Tesla zu schaffen gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

