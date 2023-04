Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer versteckt sich in Mülltonne

Kaiserslautern (ots)

Als er von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, hat ein E-Scooter-Fahrer am Montagabend die Flucht ergriffen. Polizisten war der Elektroroller gegen halb neun in der Königstraße aufgefallen. Bevor sie ihn stoppen konnten, flüchtete der junge Fahrer über die St.-Franziskus- und Moltkestraße in die Bleichstraße.

Die Beamten folgten dem Roller und konnten beobachten, wie der Fahrer in der Bleichstraße den E-Scooter abstellte, zu Fuß weiterrannte und unterwegs etwas in einen Mülleimer warf. Der junge Mann flüchtete über die Dächer eines Innenhofes in die Haagstraße. Dort konnte er schließlich gestellt und festgenommen werden - er hatte sich in einer Mülltonne versteckt.

Bei der Kontrolle des 20-Jährigen fiel dessen drogentypisches Verhalten auf. Er musste zur nächsten Dienststelle mitkommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell