Garrel - Einbruch in Schuppen

In der Zeit von Dienstag, 25. Juli 2023, 18:30 Uhr und Mittwoch, 26. Juli 2023, 09:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Fahrzeugschuppen in Garrel an der Ringstraße ein. Ein darin befindlicher Wohnwagen wurde ebenfalls aufgebrochen. Es wurden Werkzeuge entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1.200,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Cappeln - PKW Brand

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, gegen 17:15 Uhr geriet während der Fahrt in Cappeln, auf der Cloppenburger Straße, ein PKW, VW in Brand. Der Brand konnte mit einem eigenen Feuerlöscher gelöscht werden, die Freiwillige Feuerwehr Cappeln musste aber noch Nachlöscharbeiten durchführen und war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Garrel - Sachbeschädigung an Carport

Am Dienstag, 25. Juli 2023, zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Garrel, von-Herder-Straße ein Zaunelement bzw. Teile eines Carports. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter der Telefonnummer 04474/939420 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, gegen 12:30 Uhr beabsichtigte ein 35-jähriger Cappelner mit seinem PKW vom Cappelner Damm nach rechts auf die Große Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 47-jährigen Radfahrer aus Cappeln. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, zwischen 16:45 Uhr und 17:05 Uhr beschädigte in Cloppenburg, Emsteker Straße, auf dem Parkplatz des Soestencenters ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW, BMW eines 41-jährigen Cloppenburgers. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der auf ca. 1.500,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

