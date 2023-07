Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl aus Geräteraum

Von Freitag, 21. Juli 2023, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 26. Juli 2023, 08.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in Visbek, Vitusstraße, in einen verschlossenen hinter der Garage eines Wohnhauses befindlichen Geräteraum. Entwendet wurde ein Laubbläser des Herstellers Stihl, eine Handheckenschere und den dazugehörigen Kraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Samstag, 15. Juli 2023, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 26. Juli 2023, 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Lüscher Straße, einen schwarzen Pkw des Herstellers Opel, Adam, indem sie die Motorhaube des Fahrzeuges zerkratzten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, 22.02 Uhr befuhr ein 52-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw mit stark beschädigten Reifen den Visbeker Damm in Vechta, obwohl er unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der 52-jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Dinklage - Taschendiebstahl

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einer 31-jährigen Frau aus Dinklage Ihr Portemonnaie aus einer mitgeführten Tasche. Zu diesem Zeitpunkt befand die Frau sich in einem Verbrauchermarkt in Dinklage an der Quakenbrücker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Dienstag, 25. Juli 2023, gegen 20:00 Uhr entlud ein 39-jähriger Mann aus Vechta in Vechta, Moorgärten seinen PKW. Während er einige Taschen und Koffer in seine Wohnung brachte, musste er einen Koffer am PKW zurücklassen. Als er zurückkehrte, um den letzten Koffer zu holen, war dieser entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Umkleide

Am Dienstag, 25. Juli 2023, zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer Umkleidekabine in Lohne an der Steinfelder Straße einem 14-jährigen Bargeld aus seiner dort hinterlegten Bauchtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 25. Juli 2023, zwischen 16:30 Uhr und 23:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in Vechta, an der Großen Straße geparkten PKW, Renault. Durch die 21-jährige Nutzerin konnten Dellen in der Fahrertür festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Dinklager mit seinem PKW, Mercedes, die Goethestraße in Dinklage, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Lohner mit seinem PKW, BMW, in Lohne die Brinkstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle wurde weiter festgestellt, dass der BMW nicht zugelassen, und somit nicht versichert war. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer und Drogeneinfluss stand. Gegen den 24-jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, gegen 14:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem PKW die Mühlenstraße in Damme in Richtung Innenstadt. Als er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah er einen in gleicher Richtung auf dem Geh-/Radweg fahrenden 17-jährigen Radfahrer ebenfalls aus Damme. Es kam zur Kollision wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell