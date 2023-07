Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung/Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

In der Zeit von Montag, 24. Juli 2023, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 27. Juli 2023, 16:15 Uhr wurden in Bösel, Bahnhofstraße, bei einer dortigen Bank an einem Pfeiler sowie einem Kunststofffensterrahmen von unbekannten Täter mittels Feuer ein Pfeiler sowie der Kunststoffrahmen eines Fensters beschädigt. Unter anderem war ein umgedrehtes Hakenkreuz eingebrannt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/922620) entgegen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, gegen 15:50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem PKW die Seeblickstraße in Friesoythe, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Gegen den 60-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, gegen 18:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Saterland die Moorstraße in Richtung Heselberger Straße. Er beabsichtigte nach links in die Heselberger Straße abzubiegen und übersah hierbei einen 74-jährgen Mann aus dem Saterland, der die Moorstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000,- EUR geschätzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell