Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 28./29.07.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfälle

Löningen, Linderner Damm; 29.07.23,14.40 Uhr Ein 50-jähriger Saterländer befuhr bei Starkregen die Straße Linderner Damm in Fahrtrichtung Löningen aus Lindern kommend. Beim Wechseln der Fahrspur für einen Überholvorgang übersah er einen entgegenkommenden PKW, der von einem 50-Jährigen aus Lindern gelenkt wurde. Trotz einem Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß. Der Linderner wurde schwer, der Saterländer leicht verletzt. An den PKWs entstand Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Emstek, Bundesstraße 72;28.07.23,21.20 Uhr Der 26-jährige PKW-Fahrer aus Oldenburg befährt die B72 aus Richtung Cloppenburg in Richtung Autobahn. In Höhe eines am Fahrbahnrand aufgestellten Geschwindigkeitsmessgerätes kommt der PKW ins Schleudern und prallt gegen eine Leitplanke. Sachschaden am Pkw rund 5.000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zum wiederholten Mal führte ein 45-Jähriger aus Cloppenburg einen PKW ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei der Kontrolle am Freitag, gegen Mitternacht in Garrel, zeigte er einen gefälschten ausländischen Führerschein vor. Dieser wurde beschlagnahmt.

Diebstahl

In der Nacht zum Freitag drangen Unbekannte in das Schwimmbad in Garrel ein. Sie suchten die Cafeteria auf und entwendeten Bargeld, Süßigkeiten und Getränke. Schaden insgesamt rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell