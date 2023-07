Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - verdächtiger Rucksack am Bahnhof

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr meldete am Freitag eine Zeugin einen auffälligen Rucksack am Bahnhof. Die Beamten fanden neben Lebensmitteln auch eine Geldbörse ohne Geld im Innern auf. Sie stellten den Rucksack sicher und brachten ihn auf das Revier. Dort meldete sich bereits kurze Zeit später der Eigentümer. Er hatte den Rucksack auf seiner Reise nach Esslingen schlicht am Bahnhof vergessen. Das fehlende Geld begründete er damit, dass er es aus Sicherheitsgründen in seine Hosentasche gesteckt habe. Es lag also kein Diebstahl vor. Der Eigentümer holte das Gepäckstück auf der Dienststelle ab.

