Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionist in der Dotzheimer Straße +++ Zwei Einbrüche in Sonnenberg +++ "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist in der Dotzheimer Straße, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 24.01.2023, 16.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann in der Dotzheimer Straße einem 12-jährigen Mädchen in schamverletzender Art und Weise. Nach Angaben des Mädchens lief sie gegen 16.00 Uhr von der Bushaltestelle "Loreleiring" die Dotzheimer Straße in Richtung Mittelheimer Straße entlang. In Höhe eines Kiosks begegnete sie dem späteren Täter das erste Mal. Er war aus dem Kiosk herausgekommen und dann vor ihr die Straße entlanggelaufen. Nach einigen Metern habe sie ihn nicht mehr gesehen. Als sie dann aber an einem Mülltonnenabstellplatz vorbeilief, habe der Mann dort mit heruntergelassener Hose gestanden und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Das Kind rannte daraufhin davon. Der Exhibitionist soll etwa 40-50 Jahre alt sowie ca. 1,80-1,85 Meter groß gewesen sein und dunkle kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er eine blaue Jogginghose. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zwei Einbrüche in Sonnenberg,

Wiesbaden, Bingertstraße, Am Eichelgarten, Mittwoch, 25.01.2023, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr und 19:15 Uhr bis 20:30 Uhr

(sun)Im Verlauf des Mittwochs wurden der Polizei zwei Einbrüche im Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg gemeldet. In beiden Fällen handelte es sich um Erdgeschosswohnungen von Mehrfamilienhäusern. In dem Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr versuchten Einbrecher die Terrassentür der Parterrewohnung in der Bingertstraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen und öffneten dieses mit einem bislang noch unbekannten Werkzeug. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten fanden die Einbrecher mehrere hochwertige Schmuckstücke, welche sie mitgehen ließen. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Nur wenige Stunden später wurde ein weiterer Einbruch in der Straße "Am Eichelgarten" festgestellt. Auch hier versuchten die Einbrecher erst durch die Terrassentür Zutritt zu erlangen, woran sie jedoch scheiterten. Schlussendlich hebelten sie zwischen 19:15 Uhr und 20:30 Uhr ein nahegelegenes Fenster auf. Beim Durchsuchen sind die Diebe auf hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld gestoßen. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Beim Aufhebeln der Tür, wie auch des Fensters, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 25.01.2023, 17.00 Uhr bis 26.01.2023, 01.05 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 17.00 Uhr und 01.00 Uhr im Wiesbadener Stadtgebiet unterwegs. Erfreulicherweise wurden bei den Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone keine Verstöße festgestellt. Weitere Kontrollen wurden im Bereich Warmer Damm, Reisinger Anlage, Rheinstraße und dem Luisenplatz durchgeführt. Insgesamt wurden an dem Abend 19 Personen kontrolliert, wovon vier zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurden. Darüber stellten die Einsatzkräfte einen Baseballschläger und ein herrenloses, hochwertiges Fahrrad von Cube präventiv sicher.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell