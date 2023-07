POL-UL: (HDH) Giengen - Unfall auf der Kreuzung

Ulm (ots) - Gegen 19.20 Uhr versuchten am Freitagabend zwei Ladendiebe, 21 und 19 Jahre alt, ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Sie entwendeten vier Getränkedosen im Wert von ca. 10 Euro und wollten den Einkaufsmarkt in der Poststraße verlassen. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus. Die Diebe versuchten aus dem Laden zu fliehen. Ein 47-jähriger Mann versperrte den Ausgang. Der 21-jährige Dieb versuchte sich ...

mehr