Ulm (ots) - Zwischen 20 Uhr und 2.15 Uhr machte sich der Täter an einer Schiebetür eines Geschäftes in der Heidenheimer Straße zu schaffen. Der Unbekannte hatte versucht, die Tür aufzuhebeln. Weil sich die beiden Türflügel in der Führung am Boden verhakten, ließ sich die Tür nicht öffnen. Nach dem ...

mehr