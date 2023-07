Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Einbruch misslingt

Ohne Beute blieb vergangene Nacht ein Unbekannter in Heidenheim-Schnaitheim.

Zwischen 20 Uhr und 2.15 Uhr machte sich der Täter an einer Schiebetür eines Geschäftes in der Heidenheimer Straße zu schaffen. Der Unbekannte hatte versucht, die Tür aufzuhebeln. Weil sich die beiden Türflügel in der Führung am Boden verhakten, ließ sich die Tür nicht öffnen. Nach dem Einbruchsversuch zog der Unbekannte von dannen. Zurück ließ er einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Etwa die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fall zeige, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

