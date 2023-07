Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Bei Kontrolle Drogen dabei /Am Mittwoch versuchte ein 15-Jähriger in Giengen vor der Polizei zu flüchten.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr stellte die Polizei aus Giengen einen Roller-Fahrer in der Straße Am Tannenwald fest. Als der Yamaha-Fahrer die Streife bemerkte, versuchte er zu flüchten. Kurze Zeit später gab der Fahrer seine Flucht auf und hielt beim Greuthweg an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-Jährige keinen Führerschein hatte und am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass der Jugendliche wohl unter Drogen stand. Außerdem hatte er eine kleine Menge Cannabis dabei. Ein Urintest zeigte positiv auf THC und bestätigte den Verdacht. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Anschließend übergab die Polizei den 15-Jährigen seiner Mutter. Der Jugendliche muss sich nun mehreren Anzeigen verantworten.

Die Polizei führt rund um die Uhr Kontrollen durch, um für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Wer ein Kraftfahrzeug führen will, braucht meist einen Führerschein. Das setzt voraus, das Fahren gelernt zu haben und dafür geeignet zu sein. Denn das Führen von Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich gefährlich. Das zeigen allein die vielen Verkehrsunfälle, die täglich auf den Straßen passieren. Um diese Gefahren auch in Zukunft zu mindern, wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen

