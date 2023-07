Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Polizei sucht Zeugen

Mitte Juni fanden die Besitzer ihr totes Fohlen in Wain.

Ulm (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen fand die Besitzerin das tote Fohlen bereits am 14.06. auf ihrem Reiterhof. Zur weiteren Untersuchung wurde das Tier nach Aulendorf verbracht. Die Leber wurde an eine Münchner Universität geschickt. Im Rahmen einer toxikologischen Untersuchung wurden geringe Rückstände von Coumatetralyl nachgewiesen. Eine Anzeigenerstattung bei der Polizei erfolgte am 21.07. Die Abteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidium Ulm nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht gesagt werden, wie, wo genau und in welcher Menge das Fohlen den Wirkstoff aufnahm. Vermutlich geschah dies zwischen dem 01.06. und 14.06. auf dem Reiterhof in Wain. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Bereich Reiterhofes zwischen dem 01.06. und 14.06. beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.

+++++++ 1463110 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell