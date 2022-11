POL-H: Zeugenaufruf: 20-Jähriger von mehreren Unbekannten in Hannover-List geschlagen

Hannover (ots) - Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Leipzig und der Polizeidirektion Hannover. In der Zeit von Donnerstag, 03.11.2022, auf Freitag, 04.11.2022, ist in Bothfeld ein BMW M4 gestohlen worden. Dieser wurde in Sachsen lokalisiert und durch dortige Einsatzkräfte festgestellt. ...

mehr