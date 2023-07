Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrekturmeldung zu "Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 29.07. - 30.07.2023"

Cloppenburg/Vechta (ots)

Original: Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagabend, 29.07.2023, in der Zeit von 21:18 Uhr bis 23:20 Uhr konnten im Stadtgebiet Cloppenburg gleich 3 Fahrzeugführer kontrolliert werden, die ohne Führerschein unterwegs waren. So konnte in der Straße "Pingel Anton" ein 22jähriger aus Cloppenburg und auf der Bundesstraße 213 ein 41jähriger aus Werlte angetroffen werden. Beiden fehlte die jeweilige Berechtigung zum Führen ihrer PKW. Ein weiterer 30jähriger aus Cloppenburg fuhr mit einem E-Scooter auf der Sevelter Straße ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Gegen alle Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Ergänzung: Der E-Scooter des 30jährigen Cloppenburgers erreichte eine Geschwindigkeit von 40 km/h. Dadurch wurde er Fahrerlaubnispflichtig und gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Führen eines handelsüblichen E-Scooters mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h bedarf keines Führerscheines.

