POL-LIP: Detmold. Pedelec-Fahrer stürzt.

Lippe (ots) - (KF)Am Samstagnachmittag befuhr eine 33jährige Frau aus Detmold mit ihrem PKW Skoda die Barntruper Straße in Richtung Lage und beabsichtigte nach linkes in den Charles-Lindbergh-Ring einzubiegen. Beim Linksabbiegen beachtete sie nicht den Vorrang einer 71jährigen VW-Fahrerin aus Detmold, die mit ihrem Auto in Richtung Remmighausen unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch den ...

mehr