Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

Am frühen Samstagnachmittag befuhr eine 41jährige Lemgoerin mit ihrem PKW Ford die Lemgoer Straße in Istrup in Fahrtrichtung Blomberg. Kurz vor einer Querungshilfe sah die Autofahrerin ein Mädchen, welches mit ihrem Fahrrad parallel zu ihr auf dem Gehweg fuhr. Als beide Fahrzeuge die Querungshilfe erreichten, scherte das 7jährige Kind mit dem Fahrrad nach links auf die Fahrbahn aus, um die Querungshilfe zu nutzen. Die PKW-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad. Hierbei wurde das 7jährige Mädchen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

