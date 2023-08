Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Eine Person bei Parkplatzunfall verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag stieg eine 27jährige Frau aus Garbsen auf einem abschüssigen Parkplatz an der Röntgenstraße in ihren PKW Smart, den sie offensichtlich beim Abstellen nicht ausreichend gesichert hatte. Der PKW rollte direkt beim Einsteigen rückwärts gegen die offenen Türen eines hinter dem Smart abgestellten VW. Eine 25jährige Frau aus Detmold, die an einer geöffneten Tür des VW stand, um in diesen einzusteigen, wurde durch den Anstoß an die Autotür eingeklemmt und leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig ins nahegelegen Klinikum Detmold. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell