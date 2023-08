POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung - Jugendliche vermisst.

Lippe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (03.08.023) fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Seat auf der Heerserheider Straße in Fahrtrichtung Louis-Uekermann-Weg. An einer Kreuzung bemerkte er den von links kommenden Renault einer 30-Jährigen nicht und kollidierte mit dem Fahrzeug. Die Frau aus Oerlinghausen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 ...

