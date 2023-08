Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Randalierer legen Feuer auf Schulgelände

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag setzten bisher unbekannte Täter auf dem Schulhof der Grundschule am Zwiebelkamp vier Müllcontainer in Brand. Durch die Hitzeentwicklung der vorher zusammengestellten Müllbehälter zerbarsten mehrere Fensterscheiben des Schulgebäudes. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

