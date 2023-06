Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Erneut floh Schleuser bei Cotta vor der Bundespolizei - Weiterer Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Cotta (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel wird derzeit bei der Bekämpfung der Schleusungskriminalität durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiabteilung Duderstadt verstärkt.

Am Freitagnachmittag beabsichtigten diese in Bahratal einen Citroën mit ungarischer Zulassung zu kontrollieren. Die Kontrolle sowie die Signale ignorierte der Fahrer und setzte seine Fahrt in Richtung Berggießhübel und weiter nach Cotta fort. Bei Cotta bremste unvermittelt der Fahrer das Fahrzeug und floh zu Fuß. Der Flüchtige konnte durch Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei festgenommen werden und ist syrischer Staatsangehöriger.

Im verlassenen Fahrzeug befanden sich 13 ausweislose Personen aus dem Irak und Syrien. Die polizeilichen Maßnahmen erfolgten im Anschluss bei der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel.

Derzeit erreichen eine Vielzahl von Hinweisen aus der Bevölkerung, im Zusammenhang mit Einschleusungshandlungen, die Bundespolizei.Die Leitstelle in Berggießhübel ist 24/7 unter 035023 676-300 erreichbar.

