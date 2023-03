Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeuge gestohlen

Erfurt (ots)

In den letzten Tagen wurden in Erfurt zwei Fahrzeuge gestohlen. Am Freitagmorgen stellte eine 43-jährige Frau aus Marbach das Fehlen ihres Autos fest. Über Nacht hatte sie ihren Audi A4 unter einem Carport neben ihrem Wohnhaus geparkt. In dieser Zeit stahlen Unbekannte das Auto im Wert von fast 70.000 Euro. In der Nacht zu Sonntag vergriffen sich Diebe an einem Kleinkraftrad. Die Suzuki im Wert von mehreren hundert Euro parkte auf einem Parkplatz in der Havannaer Straße. Nach beiden Fahrzeugen leitete die Erfurter Polizei die Fahndung ein. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell