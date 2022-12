Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Mittwoch, den 30.11.2022, gegen 09:30 Uhr, vermutlich mit einem Pkw, die Schultze-Delitzsch-Straße in Bexbach aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Kurz vor der dortigen Linkskurve touchierte dieses Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Taxi mit HOM-Kreiskennzeichen am rechten Außenspiegel, so dass das Spiegelglas beschädigt wurde.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell