Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Erneute Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Homburg (ots)

Am 11.10.2022 erfolgte eine Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 07.10.2022 vermissten 16-jährigen Amira Sami aus Homburg. Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen, konnte Amira bis jetzt nicht aufgefunden werden. Sie schrieb direkt nach ihrem Verschwinden mehrere Briefe an Verwandte und Freunde, in denen sie die Gründe ihres Verschwindens darlegte. Seit nunmehr über fünf Wochen fehlt jedoch jedes Lebenszeichen von ihr. Aufgrund ihres Alters und ihrer finanziellen Mittel, besteht der Verdacht, dass sie von unbekannten Personen Unterschlupf gewährt bekommt. Die Polizei weist daher explizit darauf hin, dass diese Handlungsweise eine Straftat darstellt.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion in Homburg unter 06841/1060 oder per Email, pi-homburg@polizei.slpol.de, in Verbindung zu setzen.

