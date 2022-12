Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Aufbruch von Münzautomaten

Blieskastel Aßweiler (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30.11.2022 kam es um 02:11 Uhr an einer Autowaschanlage in der Saarpfalzstraße in Blieskastel Aßweiler zum Aufbruch zweier Münzautomaten. Zwei Täter hebelten die Einrichtungen der Staubsauger auf und entwendeten den Inhalt. Der Sachschaden an den Münzautomaten ist vermutlich höher als das erlangte Diebesgut. Wie auf dem Video der Überwachungskamera zu sehen ist, fuhren die unbekannten Täter mit einem Kompaktwagen zur Waschanlage und entfernten sich nach der Tat in Richtung Aßweiler.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell