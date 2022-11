Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 22.11.2022 gegen 18:00 Uhr bis zum 25.11.2022 gegen 23:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße "Am Stadtbad" in 66424 Homburg ein schwarzer Ford Fiesta abgestellt. Ein weiterer unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den hinteren linken Kotflügel des abgestellten Ford. Am Ford entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Außerdem konnte am Kotflügel weißer Lackabrieb festgestellt werden, weshalb es sich bei dem Fahrzeug des unbekannten Verkehrsteilnehmers, um ein weißes Fahrzeug handeln dürfte. Zeugen, die zur vorliegender Sache sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

