Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am Montag, den 28.11.2022, zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr, ereignete sich in der Ludwigsthaler Straße in Kirkel-Limbach ein Verkehrsunfall zwischen einem silbernen Audi A4, Reutlinger Kreiskennzeichen (RT) sowie einem blauen Renault mit Homburger Kreiskennung. Der blaue Renault kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem am Fahrbahnrand geparkten Audi. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des Renaults mit Fahrzeug in unbekannte Richtung. An dem Audi entstand Sachschaden. Zeugen, die zur vorliegender Sache sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

